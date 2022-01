Pointe-à-Pitre (AFP). Avion disparu entre Guadeloupe et Martinique: un corps et des débris retrouvés en mer

Les débris et le corps du pilote d'un avion de tourisme en provenance de Pointe-à-Pitre et à destination de la Martinique, disparu vendredi, ont été retrouvés samedi au large de la Martinique, tandis que l'épouse du pilote est toujours portée disparue, a annoncé la préfecture. Les premiers débris ont été repérés vers 17h45, heure locale, "à 10 km environ au large du Prêcheur" (commune du nord de la Martinique), a indiqué la préfecture dans un communiqué et "à proximité de ces débris a été retrouvé le corps sans vie du pilote de l'avion". Dans un communiqué diffusé samedi, l'aéroclub "Les ailes guadeloupéennes" faisait part de la disparition de l'un de ses avions de tourisme, vendredi, "lors d?un vol privé", avec à son bord un homme de 41 ans, membre de l'association, et son épouse. Parti "l'après-midi afin de rejoindre sa destination après 1h15 de vol", l'avion, un PA-28-181 "en parfait état de vol et régulièrement entretenu", selon le communiqué, n?avait ensuite plus donné de nouvelle. Les recherches avaient débuté vendredi soir, mobilisant des moyens aériens, maritimes et terrestres de la gendarmerie, du SNA, de la SNSM et de la Sécurité civile, Une enquête a été ouverte par la gendarmerie des transports aériens.

