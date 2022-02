Saint-Denis de la Réunion (AFP). Régionales: la droite en tête à la Réunion, duels de gauche aux Antilles-Guyane

Quatre territoires d'outre-mer votaient pour les régionales, un scrutin ouvert au niveau national par la Réunion dans l'océan Indien, trois heures avant l'Hexagone, et qui s'est clos avec la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique dans la nuit de dimanche à lundi. La Réunion: droite largement en tête, gauche derrière et un faiseur de roi SAINT-DENIS DE LA REUNION - Le président sortant Didier Robert (Les Républicains ? Union de la droite) est arrivé largement en tête du premier tour des régionales avec 40,36% des voix dans le plus peuplé des départements d'outre-mer. Sa rivale Huguette Bello (ex-PCR, union de la gauche dont une partie du PS local) se place en deuxième position avec 23,80% des suffrages exprimés tandis que Thierry Robert (LPA - MoDem) est troisième avec 20,32%. Cette position de faiseur de roi lui a donné des ailes: "Je suis le seul à pouvoir conduire une liste en mesure de battre Didier Robert () si on ne veut pas aller au casse pipe, il faut mettre notre ego de coté", a-t-il déclaré. De son côté Mme Bello a fait part de son intention de négocier avec lui, sans plus de précision. L'autre liste d'obédience PS, celle de Patrick Lebreton (DVG en l'absence de l'étiquette officielle) n'a recueilli que 7,12% des voix. Les huit autres listes, y compris celle du Front national (2,39%), réalisent des scores anecdotiques. C'est l'abstention qui fait le plein avec un taux de 55,55% (54,73% en 2010). Guyane : Alexandre (DVG) favori pour la nouvelle collectivité CAYENNE - Le président sortant du conseil régional, Rodolphe Alexandre (DVG), sort largement en tête avec 42,35% du premier tour pour l'élection de la nouvelle collectivité unique de Guyane. Cette assemblée verra fusionner les conseils régional et général. M. Alexandre devance de 12 points Alain Tien-Liong (DVG) son homologue du Département qui obtient 30,24% des voix. Le président du conseil général, proche du MDES (parti indépendantiste qui présentait une autre liste) avait surpris en s'alliant à Léon Bertrand, ex-ministre (UMP) de Chirac qui a des dossiers judiciaires en cours. M. Tien-Liong a écarté dimanche l'idée d'une fusion avec une autre liste indiquant accepter l'augure de siéger dans l'opposition. La députée Chantal Berthelot, soutenue par le Parti socialiste guyanais, a pâti de cet affrontement, ne recueillant que 8,49% des voix. Guadeloupe: Duel de gauche très serré, mais avec Lurel (PS) en seconde position POINTE-A-PITRE - Certains observateurs pensaient que le faible taux de participation en Guadeloupe (47,21% contre 49,81 % en 2010) profiterait à Victorin Lurel, le président PS de région sortant, au détriment de son challenger, Ary Chalus (DVG), qui a réuni un "front anti-Lurel" dans une liste d'ouverture, mais il n'en a rien été. Les deux députés de la Guadeloupe s'affronteront lors d'un second tour qui s'annonce très disputé: M. Chalus a en effet obtenu 43,55% des voix contre 41,09% à M. Lurel, loin de sa victoire dès le premier tour en 2010. La droite, qui s'était lancée dans la bataille avec Laurent Bernier comme tête de liste, arrive loin derrière. Le chef de file local des Républicains a expliqué son faible score par la prédominance d'"un vote utile". Marie-Luce Penchard, ancienne ministre UMP, autre figure de la droite locale, a préféré rejoindre la liste de M. Chalus pour tenter de détrôner M. Lurel, qui lui avait succédé au ministère des Outre-mer. Martinique: Letchimy devance Marie-Jeanne pour présider à gauche la future collectivité FORT-DE-FRANCE - Le président du conseil régional Serge Letchimy (PPM-DVG) est arrivé largement en tête du premier tour de l'élection à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) avec près de 39 % des voix (38,96%) contre un peu plus de 30% des suffrages (30,28%) pour son concurrent direct Alfred Marie-Jeanne (MIM-REG).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire