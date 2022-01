Pointe-à-Pitre (AFP). Avion disparu entre la Guadeloupe et la Martinique: un corps retrouvé en mer

Un corps et des débris ont été retrouvés samedi en mer entre la Martinique et la Guadeloupe, dans la zone où avait disparu un petit avion de tourisme vendredi, selon une source proche de l'enquête. La disparition de cet avion, avec à son bord un homme de 41 ans et son épouse, avait été signalée par l'aéroclub dont il dépendait.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire