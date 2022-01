Sortir dans la Manche : vendredi 19 décembre

Tout ce week-end, c'est le marché de Noël de Bricquebec, organisé par l’Union du donjon. Défilé du Père Noël ce samedi à 17h, dans les rues de la ville. Des photos avec le Père Noël, une distribution de bonbons et du vin chaud seront également proposés. Pour le marché rendez-vous demain de 10h à 18h et dimanche de 14h à 20h.



Demain participez à la deuxième édition d'un soir en hiver au théâtre de Saint-Lô. A l'approche des fêtes de fin d'année, profitez-en pour vous retrouver dans une ambiance conviviale et musicale. Un soir en hiver c'est ce samedi dés 18h au théâtre de Saint-Lô. L'entrée est à 10€, plus d'infos sur to.com



Jusqu'au 5 janvier, profitez de la grande patinoire de glace installée à Cherbourg-Octeville, place De Gaulle face au théâtre. Des démonstrations de hockey sont prévues demain de 18h à 19h et des démonstrations de patinage artistique ont lieu dimanche à 14h.