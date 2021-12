Sortir dans la Manche : lundi 8 décembre

Depuis samedi, une patinoire de 300m2 et une piste de luge de 30m de long sont installées dans les rues du centre-ville de Cherbourg. Un projet mener à bien par le biais de l'Union Cherbourg Commerces. La patinoire est ouverte au public tous les après-midis et à partir du 19 décembre vous pourrez en profiter de 9h à 19h, moyennant 4€ pour 30 minutes de glisse.



A partir de mercredi, venez décorer les sapins à Avranches. Seize sapins vous attendent un peu partout dans les rues de la ville. En plus des décorations habituelles, le service des espaces verts vous propose d'habiller des sapins en pot avec d’anciennes guirlandes et boules remisées à la cave ou avec des décorations réalisées spécialement.



La 9ème édition du "Marché des Délices et des Féeries" se tient vendredi et tout ce week-end à Jullouville à la salle des Mielles. Ce marché regroupe près de 60 stands au chaud et à l'abri avec la présence du Père Noël. Manège enfants, promenades en poneys, lacher de ballons et lanternes dans le ciel sont prévus. Vendredi de 16h30 à 22h, samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h à 19h.