La Garantie Jeunes, nouveau dispositif pour l'emploi en Seine-Maritime

Ce dispositif s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans qui sont sans emploi, sans formation et qui ne suivent pas d'étude. Ce sont les jeunes en "situation de grande précarité". Cela représente 15 % des jeunes en France.

Grâce à la Garantie Jeunes, les bénéficiaires disposent d'une allocation forfaitaire égale au montant du RSA pour une personne seule, soit 448,18 € ainsi que d'un contrat renforcé avec la Mission locale pour être accompagné sur le chemin de l'emploi. Sont désignés bénéficiaires ceux qui suivent les 6 premières semaines d'ateliers menés par les missions locales. Au septième, les jeunes sont mis en situation professionnelle.

Si le dispositif et l'allocation sont financés par l'Etat, le Département s'associe à la démarche et met à disposition ses locaux pour réunir les jeunes concernés et pour sensibiliser les acteurs à l'existence de ce nouveau dispositif.