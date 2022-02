Les emplois d'avenir, quel bilan en Haute-Normandie ?

Plus d’un an après la création des emplois d’avenir, il est l’heure d’établir un bilan dans la région. Mais avant toute chose, qu’appelle-t-on emplois d’avenir? “C’est un contrat d’aide à l’insertion destiné à lutter contre le chômage pour les jeunes de moins de 25 ans, voire jusqu’à 30 pour les personnes handicapées”, explique Etienne Guillet, le secrétaire général adjoint à la Préfecture de Seine-Maritime.



Une lutte contre le chômage

Dans ce processus, l’aide de l’Etat à l’employeur est nécessaire afin de financer le salaire du jeune. À noter que la durée du contrat est de trois années au maximum.

Etienne Guillet nous fait part des résultats pour l’année 2013-2014. “Un bilan favorable”, selon lui. 3 150 emplois ont été créés pour l’année 2013 et plus de 1 107 emplois pour le premier semestre 2014. Le second semestre de cette année devrait voir la création de 1 142 emplois. Cet accompagnement social montre bien une diminution du chômage chez les jeunes. En un an, le chômage chez les moins de 25 ans a diminué de 6,4 %. Ils sont 19 535 jeunes à rechercher un emploi en mai dernier, contre 20 831 en mai 2013. Une éclaircie dans un contexte économique morose.