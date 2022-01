Placebo au festival Papillons de Nuit

Le trois membres charismatiques de Placebo seront sur la grande scène du festival Papillons de Nuit le samedi 23 mai 2015 à Saint-Laurent-de-Cuves dans la Manche.

C'est donc une formation iconique du XXIème siècle que dévoilent en premier les organisateurs du festival de la Manche pour l'édition anniversaire des 15 ans en 2015.

« J'ai toujours été attiré par des groupes qui avaient une image forte, mais pour avoir une image forte il faut avoir une musique aussi complexe et sophistiquée pour la soutenir, autrement on devient un triomphe de style au-dessus de la substance. L'idée d'avoir une image forte, de la musique forte, de l'intelligence et de la passion, c'était notre idée quand on a commencé. » BRIAN MOLKO - PLACEBO

Les préventes sont ouvertes !

La billetterie habituelle pour le festival est désormais ouverte pour les Pass 2 jours et 3 jours uniquement. Les tarifs prévente sont de 51 € pour le Pass 2 jours (au lieu de 59 € en tarif plein) et 71 € pour le Pass 3 jours (au lieu de 81 € en tarif plein).

Les billets sont disponibles sur le site du festival www.papillonsdenuit.com mais également dans les réseaux et points de vente habituels.