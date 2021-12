Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées, dernier volet de la trilogie de Bilbon

C'est fidèle au rendez-vous que Bilbon nous retrouve en ce mois de décembre pour nous raconter le dernier volet de ses aventures. Troisième film en 3 ans de Peter Jackson qui met en images le livre de JRR Tolkien (un peu plus de 300 pages au total au format poche).

Note : je n'ai pas pu voir le film en 3D







Nous avions quitté le hobbit et les nains dans la montagne, avec le dragon Smaug qui se dirigeait vers la ville de Hommes pour la détruire. Le magicien Gandalf est de son côté prisonnier des sbires de Sauron.

La résolution de ces 2 situations, au début du film, est le moment le plus exaltant du long-métrage, avec l'épilogue. Nous assistons à un bel affrontement, notamment dans la partie concernant Gandalf.

Puis il se passe des choses dans le film, et nous avons finalement 5 armées (celles du titre) qui ne veulent qu'une chose : en découdre ! Des Elfes, des Orques, des Hommes, des Nains... Voir tous ces peuples en même temps est intéressant car on en apprend un peu plus sur leurs personnalités respectives. Malheureusement, la bataille n'est pas si intense, les combats pas si épiques. Est-ce parce qu'on n'est moins attachés aux personnages que dans le Seigneur des Anneaux car ils sont moins développés ? Peut-être. En tout cas, mis à part les gros monstres des armées maléfiques, nous ne sommes pas très impressionnés par ce que l'on voit à l'écran.

Seuls quelques combats entre « champions » des 2 camps nous laisseront un souvenir.

Je vous disais tout à l'heure que l'épilogue était réussi. Effectivement, les scènes sont plutôt touchantes et beaucoup de ce qui est dit nous laisse entendre que ce qui arrive dans « le seigneur des anneaux » est proche. Ces références raviront les amateurs et permettent une meilleure appréciation de la résurgence du Mordor.

Ce qui est vraiment frustrant dans ce film, c'est que Peter Jackson donne l'impression d'être tombé dans la facilité, d'avoir bâclé ce dernier épisode. C'est vrai qu'on se demandait déjà il y a 2 ans comment il avait pu faire de ce petit livre, destiné à un public enfantin, une trilogie cinématographique de 2h par épisode. On était prêts à excuser quelques lacunes sur le fond à cause de cela, si on avait la forme. Mais deux scènes en particulier sont vraiment hallucinantes, on a l'impression de se retrouver dans un film de série Z ! Pour un blockbuster de cette envergure, et quand on sait ce qu'il est capable de faire, c'est une vraie honte.

[/attention spoilers (révélations sur l'histoire)]

A la fin du combat des magiciens et elfes contre les Nazguls, Galadriel utilise son pouvoir pour renvoyer Sauron d'où il vient. Elle se transforme en médusa/sorcière des ténèbres pendant de longues secondes, bien plus longtemps que dans le seigneur des anneaux. C'est dommage car ça fait un peu cheap, bas de gamme. Mais ce n’est rien comparé à l'image de Sauron ainsi malmenée, avec ces clignotements psychotiques, stroboscopiques, qui nous donnent l'impression de regarder un fond d'écran orange sous LSD.

L'autre scène vraiment ratée concerne Thorin, le roi des Nains. Lorsqu’il prend conscience de sa folie et reprend ses esprits. La caméra tourne follement autour de lui, fait des zooms et dé-zooms. Il a l'impression d'être aspiré par l'or liquide. Sa fausse chute est risible, la peur qu'il est censé ressentir à ce moment là très mal jouée également.

[/fin spoilers]

Le premier épisode reste donc le meilleur de la trilogie. Une quête, un but unissait tous les protagonistes. Ici, la quête est terminée, ils ont réussi à atteindre la montagne à la fin du 2ème film et la camaraderie qu'on voyait jusqu''ici n'est plus de mise. L'humour a disparu aussi et les combats ne sont pas aussi passionnants et grandioses que prévus.

Le hobbit : la bataille des cinq armées conclut donc cette trilogie. C'est avec de la déception par rapport à l'attente qu'on avait du film qu'on ressort de la salle. Des batailles pas si épiques et quelques scènes vraiment ratées marqueront ce 3ème film. Le tout début et la toute fin du film nous permettront néanmoins de dire qu'il n'est pas raté. C'est un film qui se laisse regarder mais pas marquant, qui donne au final une trilogie bien moins réussie que « le seigneur des anneaux ». C'est au cinéma depuis mercredi.