Hors Normandie. Tolkien , un film sur la jeunesse de l'écrivain

Aujourd'hui, je vous parle de Tolkien avec Nicholas Hoult .

Le hasard du calendrier veut que Nicolas Hoult soit à l'affiche de 2 films actuellement au cinéma : X-men : Dark Phoenix et Tolkien. Les 2 rôles n'ont absolument rien à voir : ici point de mutant poilu mais un homme en chair et en os qui a bien existé : J.R.R. Tolkien.

Son œuvre de fantasy est incroyable et a inspiré quasiment tous les auteurs contemporains du genre. Même les non-initiés à cet univers incroyable (pauvres de vous, vous ne savez pas ce que vous ratez !) connaissent le seigneur des anneaux et Bilbo(n) le Hobbit. C'est avec grand intérêt que j'ai vu la sortie de ce film sur cet homme dont je ne connais rien à part son œuvre.

Tolkien commence à l'enfance de l'auteur qui est assez difficile. C'est son intelligence qui ressort très vite de ces images. L'Art est à l'honneur avec la rencontre de ceux qui deviendront ses " frères ". Si comme moi, vous ne connaissez pas la vie de Tolkien alors je ne vais pas plus loin dans la description du film. C'est ce qui m'a le plus embêté : nous ne voyons pas l'écriture des livres ici. Le film s'arrête très tôt dans la vie de l'écrivain. Le film aurait été sur un jeune du début du 20ème siècle en Angleterre, nous aurions pu voir la même chose.

Il y a bien des allusions plus ou moins subtiles, par le biais d'effets spéciaux, sur ce qui a inspiré le génie pour l'écriture de ses livres sur la Terre du Milieu mais le reste n'est pas plus original que ça.

C'est un film au parcours initiatique, sur la flamboyance de l'amitié, l'émulation intellectuelle et le premier amour avant d'être un biopic. La bande d'ados est attachante, j'ai bien aimé suivre leurs aventures mais ça s'arrête là. Si vous alliez voir ce film pour indirectement en apprendre plus sur le Seigneur des Anneaux ou le Silmarillion , alors vous en serez pour vos frais. La seule partie vraiment intéressante et originale, la création de langues, n'est pas assez poussée pour satisfaire le fan.

Malgré tout, j'ai trouvé que l'interprétation de Nicolas Hoult était intéressante, ainsi que celle de Harry Gilby, Tolkien plus jeune. Je pouvais sentir la passion du personnage.

Tolkien est un film assez décevant pour qui veut en apprendre plus sur la genèse de Bilbon le Hobbit et autres succès littéraires du Britannique. Il est correct en tant que film sur l'entrée dans la vie d'un enfant puis jeune homme mais ne justifie pas un visionnage si vous voulez savoir autre chose. D'autant qu'une lecture rapide de la biographie de l'auteur montre les grandes libertés du film sur sa vie réelle. Un film réalisé correctement, mais dont le sujet n'est pas mis en valeur, c'est Tolkien en ce moment au cinéma.

