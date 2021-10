Hors Normandie. Les figures de l'ombre, un bon film pour une histoire extraordinaire

Aujourd'hui je vous parle du film " Les figures de l'ombre " avec Taraji P. Henson (Person of interest), Octavia Spencer (la couleur des sentiments) et Kevin Costner.

Ce film est un biopic, car il raconte l'histoire vraie de 3 femmes hors du commun: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn et Mary Jackson. Ces mathématiciennes hors pair vivent dans une époque et un pays compliqués. Être une femme scientifique dans les années 60 n'est pas évident, mais si en plus vous êtes noire dans un pays qui pratique la ségrégation, c'est carrément l'horreur. La misogynie et le racisme ambiant sont d'autant plus insupportables que cela se passait il y a à peine une cinquantaine d'années.

Mais elles en ont vu d'autres ces 3 femmes et leur force de caractère incroyable est très bien montrée à l'écran. Jamais larmoyant, jamais dans la victimisation, le film est bourré d'humour et le tout est très bien réalisé. Il faut avouer que la plupart des calculs nous passent au-dessus de la tête mais l'important ici, c'est la synergie de l'équipe, la stimulation intellectuelle, et elle est bien montrée.

Nous voyons ces 3 femmes dans leur vie professionnelle, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de les voir pendant leur temps libre, durant leur vie de famille. Même ces moments ne nous laissent pas indifférents et ce qui pourrait être juste un prétexte pour changer l'ambiance permet de bien appréhender l'état d'esprit de nos héroïnes.

Les figures de l'ombre est aussi porté par une excellente bande-son, supervisée par Pharell Williams, qui est aussi producteur du film, doublé de Hans Zimmer. Des titres qui donnent la pêche et qui accompagnent bien les aventures de Kathy, Dorothy et Mary.

Les figures de l'ombre est un film nécessaire pour rendre hommage à 3 femmes exceptionnelles. Un film prenant et hyper positif, qui donne un sourire incroyable à la fin de la séance. Un film intelligent, drôle et sensible, qu'il serait dommage de manquer. Les figures de l'ombre, à voir de toute urgence en ce moment au cinéma.

Film vu au cinémoviking de saint Lô