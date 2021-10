Le film du jour: "Le Hobbit: la désolation de Smaug"

C'est le dernier événement cinéma de l'année, l'arrivée sur les écrans du 2ème volet de la trilogie « Le Hobbit » de Peter Jackson, intitulé la désolation de Smaug.





Scènes ajoutées et scènes modifiées

On retrouve Bilbon, Gandalf et les nains là où on les avait laissé, échappant aux gobelins et orcs rancuniers. Les embûches du 1er volet n'ont pas fait perdre de vue leur mission à nos héros.

Dans le 1er film, on collait plutôt bien à l'histoire du livre, ici beaucoup de passage ont été rajoutés, peut être pour justifier sa longueur et le découpages en 3 films de 2h40 d'un livre pour enfants d'un peu plus de 300 pages.



Mais il s'avère que ces scènes rajoutées sont bien sympathiques à l'écran et s'intègrent plutôt bien à l'ensemble. C'est ainsi qu'on retrouve une vieille connaissance : Legolas, l'elfe n'apparaissant normalement que dans le seigneur des anneaux. On lui adjoint une combattante elfe elle aussi, impressionnante d'agilité.



Certaines scènes du livre sont aussi modifiées afin d'apporter plus d'action et de rythme au film.

J'apprécie l'effort de vouloir intégrer la genèse du seigneur des anneaux. Pour les fans de cette saga, les clins d’œil qui permettent d'assister à la renaissance de Sauron et à l'installation de son pouvoir maléfique sont appréciables



Le plus impressionnant dans la désolation de Smaug, c'est Smaug, le dragon . Les effets spéciaux le mettent bien en valeur.



Manque d'âme

Mais il y a malheureusement un MAIS à ce film. Où est passée l'âme de la Terre du milieu ?? Certes on voit des créatures de multiples races, mais le souffle épique fait défaut. On ne frissonne pas pour nos héros, on ne ressent pas de suspense lorsque des embûches se mettent en travers de leur chemin, et il y en a un bon paquet pourtant ! On ne voit pas le temps passer donc pas d'ennui mais le tout est très linéaire. Notre cœur ne bat pas pour la quête. Le côté noble de la chose a l'air d'ailleurs mis de côté et on dirait que seul l'or intéresse les nains dans cette partie.



Le seul moment où j'ai retenu mon souffle finalement, c'est lors de leur rencontre avec des araignées géantes, car je ne supporte pas ça, mais rien à voir avec le scénario du coup. Et puis un autre point important que l'on retrouvait dans le seigneur des anneaux et le 1er volet, c'est l'humour. On sait bien que ce n'est pas une comédie mais les piques et vannes entre les personnages insufflent une cohésion à l'ensemble et en 2h40, il y a peut être 3 passages qui peuvent correspondre à la description. Dommage. La musique aussi fait défaut, avec aucun thème qui se démarque contrairement au reste de la saga.



Conclusion

On se retrouve donc avec un film en demi teinte pour cette désolation de Smaug. Peter Jackson fait le job et nous raconte une histoire, mais la linéarité du film ne sera pas rattrapée par les scènes ajoutées. On ressort de la salle avec l'essentiel : connaître la progression des héros dans leur quête, mais avec une impression de passivité au goût amer. C'est ce qui manque pour en faire un grand film, comme l'avait été ler. Voilà ce qui arrive quand on est habitué à l'excellence ! Espérons dorénavant que le 3ème volet nous fera vivre de grandes émotions x2 pour rattraper le tout !