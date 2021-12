A Caen, le relève de Coluche est assurée !

La collecte a permis, sur les deux dernières éditions, de récolter environ 600 kg de denrées. Baptisée “Restout du cœur", elle a commencée ce mercredi 10 décembre pour finir jeudi 11 décembre. Le but n’est pas seulement de récupérer des denrées à distribuer aux Restos du Cœur, mais aussi de sensibiliser les enfants au partage, à l’aide et au bénévolat. Frédéric Pernot, directeur de l’école élémentaire, souligne que “ce projet a aussi lieu sur le temps scolaire des enfants", il fait parti de leur programme pédagogique. Tout le monde participe : les maternelles, qui décorent le préau accueillant la récolte, les CE1-CE2, qui dessinent l’affiche distribuée aux alentours de l’école, ou les CM1-CM2, qui organisent la récolte en elle-même.

Joshua, Mathis, Myriam et Zoé, font partis des élèves de CM1-CM2 qui organisent la collectes. Ils connaissaient déjà tous les Restos du Cœur, grâce aux informations, à leurs parents, ou tout encore parce qu’ils sont bénéficiaires. C’est, pour eux, un geste normal de donner à ceux qui ont besoin lorsque c’est possible. Ils affirment que “la collecte est ouverte à tous, et pas que à l’école". Tout le monde peut donc venir soutenir ce beau geste de solidarité.

Les enfants tiennent à le rappeler : “On compte sur vous !"

Pratique. Collecte de 8h30 à 16h30, jeudi 11 décembre

Denrées prioritaires : produits non périssables (éviter les pâtes et le riz), conserves, desserts, aliments pour bébés, produits d'hygiène (adultes et bébés), etc.

Plus d’infos : http://ecole-restout.etab.ac-caen.fr