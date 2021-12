Sortir dans l'Orne : mercredi 10 décembre

L'ensemble vocal d'Alençon vous invite tous (parents, enfants et grand-parents) à une veillée de Noël ce samedi en l'Église de Damigny. Veillée gratuite et libre, ouverte à tous. Au programme : Noël de tous les pays du monde avec chants, textes et instrumental. C'est à 20h30.



Noël à Courboyer, une fête pour petits et grands, tout ce week-end. Sur place, un marché artisanal avec une trentaine d'exposants, des démonstrations de savoir-faire, des animations pour les enfants et bien sûr de la musique et des chants seront proposés. Rendez-vous au manoir de Courboyer samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h30 à 18h.



Le Festival Art Sonic prépare activement sa 20e édition. Rendez-vous incontournable des musiques actuelles, Art Sonic vient de lancer son offre de Noël avec des tarifs attractifs. Le Festival Art Sonic c'est le 24 et 25 juillet prochain. Attention cette offre de Noël est limitée, rendez-vous dés maintenant sur festival-artsonic.com