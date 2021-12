Nightcall, film sombre avec Jake Gyllenhaal

Et une transformation physique de plus pour Jake Gyllenhaal ! L'acteur a perdu 9 kg pour jouer cet homme solitaire et froid. Il apparaît bien maigre, rendant d'autant plus inquiétant son personnage de Louis Bloom.

Comme son nom l'indique, le film se passe principalement la nuit. Voleur de cuivre et de grillage, Luis Bloom comprend qu'on peut se faire beaucoup plus d'argent en vendant des images chocs à la TV. Il va donc scruter avec une radio adaptée les appels de police pour aller le plus vite sur place et filmer les accidents, meurtres ou agressions les plus sordides et sanglantes.

L'ambiance est du coup très malsaine puisque seule « l'odeur du sang » anime le personnage principal .Il faut dire que c'est ce qui intéresse le plus les chaînes Télé car c'est ce que les spectateurs veulent voir.

Mais finalement, ce qui marque le plus dans le film, ce n'est pas l'histoire. C'est le personnage de Jake Gyllenhaal. Son jeu d'acteurs est vraiment au top et il livre une performance excellente. On dirait un robot tout simplement. Il maîtrise tous les codes de la communication et possède pas mal de connaissances. Mais on sent bien qu'il n'a aucune humanité. Il dira les choses les plus horribles du monde sans jamais se départir de son sourire et ses manières polies. Toutes ces actions sont de la logique poussée à l'extrême, à l'absurde même. Mais il se maîtrise toujours et il n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Il en ressort donc un homme glaçant, prêt à tout pour réussir les objectifs qu'il s'est fixé.

Car le film souhaite dénoncer aussi les dérives du journalisme à sensations. Mais finalement il y a peu de réflexion à ce sujet, le fond n'est pas très développé. A part nous montrer le serpent qui se mord la queue (les journalistes s'enfoncent dans toujours plus de trash pour la quête de l'audience, mais les téléspectateurs ne veulent voir que ce genre d'images choc alors effectivement les audiences sont meilleures avec ces images), le film n'offre pas de recul sur la situation.



Nightcall est un film assez glaçant, inconfortable pour le spectateur avec son ambiance glauque mais surtout un personnage très froid qui donne toute sa force au film. Il faut voir le long-métrage pour la performance de son acteur principal. Le film n'est pas toujours sous tension mais on ressort quand même de la salle en ayant eu l'impression d'avoir vu un film intéressant. C'est en ce moment, au cinéma.