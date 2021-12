Hors Normandie. Les frères Sisters, l'immersion est compliquée

Aujourd'hui je vous parle du film " Les frères Sisters " de Jacques Audiard, avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal.

Six ans après " De rouille et d'os " et trois ans après " Dheepan ", Jacques Audiard est de retour avec un film entièrement tourné en anglais. Cette fois c'est un western qu'il nous propose. Autant j'ai toujours trouvé ses personnages à fleur de peau et touchants chacun dans leurs styles dans ses précédentes réalisations, autant j'ai eu beaucoup de mal avec les frères Sisters. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages et encore plus de mal à " rentrer " dans le film.

L'histoire n'avance pas et j'ai eu peu pour m'occuper. Pas de grands espaces et de scènes de contemplation, peu de messages qui m'ont fait réfléchir, pas d'affrontements à coups de colt à retenir… J'attendais autre chose de ce film. Je n'ai pourtant pas grand-chose à reprocher au film, mais pourtant je suis sortie de la salle avec une pointe de déception.

J'ai trouvé que le film était avant tout un film de rencontres. Ces rencontres entre les personnages, qui vont les faire évoluer chacun à leur manière. Des rencontres qui vont changer leurs vies, les voir s'affirmer et même se transformer. Ça, ce sont les bons moments. Mais une fois que la rencontre est faite, eh bien… je n'ai pas trouvé grand-chose.

J'ai bourlingué avec eux à dos de cheval pour finalement sortir du cinéma fourbue mais pas repue. Je voulais une dose de sensibilité, de bons dialogues, de la rêverie, de l'évasion, de l'émotion voire de l'action. Je n'ai eu que fugacement un peu de ça. Les acteurs sont plutôt bien dans leurs bottes, mais il n'y avait pas de liant entre tout ça. Ce qui aurait pu être un bon menu ne restera que quelques extras à la carte, un peu hors de prix.

" Les frères sisters " n'est pas un western inoubliable. Ce film de Jacques Audiard ne marquera pas autant que ces précédentes réalisations et laisse un goût de déception. Un film actuellement au cinéma.

