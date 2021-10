CINEMA Les 8 salopards, un huis-clos jouissif

Parlons du 8ème film de Quentin Tarantino, avec plusieurs de ses acteurs fétiches Samuel L Jackson, Kurt Russell, Michael Madsen ou encore Tim Roth.

Les 8 salopards est un western. On le ressent dès le début avec un plan sur une diligence et puis une musique parfaite, qui nous suivra tout au long de la projection. C'est normal quand on sait que Quentin Tarantino a fait appel au maître du genre : Ennio Morricone !

L'ambiance est posée, nous faisons ensuite connaissance avec les différents protagonistes, puis nous quittons la diligence pour une auberge perdue en montagne, en plein cœur d'un blizzard.

C'est ici que se déroulera le film, en huis-clos donc, avec des personnages plus louches les uns que les autres.

Et c'est là que Quentin Tarantino fait parler son art. Les dialogues sont au top, les bons mots fusent, j'ai beaucoup ri. Par contre, ce n'est pas dans la délicatesse et la subtilité. C'est cru, méchant , hargneux, mais tellement bon ! Le réalisateur voulait un film avec uniquement des méchants et nous n'avons aucune pitié pour eux, ils sont tous plus infâmes les uns que les autres ! Mais pour notre plus grand plaisir...

Comme à son habitude dans ses films, le sang est très représenté, la violence omniprésente. Nous ne sommes pas épargnés par l'hémoglobine, certaines scènes étaient bien dégoûtantes. Mais la marque de fabrique de Tarantino est d'en faire trop avec parfois des geysers de sang, ce qui aide à prendre de la distance par rapport à ce qui nous est montré. Pour autant je vous déconseille d'y aller avec n'importe qui, les plus sensibles et les plus jeunes. C'est clairement un film pour adultes.

Côté scénario, ce n'est pas original certes. Des personnages ont des doutes sur l'identité des personnes présentes et chacun se méfie de son voisin. Nous avons droit à un dénouement final à la Cluedo . Mais tout le cheminement pour arriver à ce moment là vaut son pesant de dollars yankees. J'ai vu le film en VF et j'ai été ravie. Les expressions et le vocabulaire employés étaient jouissifs et apportaient un côté percutant à tout ce qui pouvait être raconté. Je me suis senti embarquée dans le Wyoming sans quitter mon siège.

Les acteurs sont tous fabuleux, et tiennent parfaitement leurs rôles, on a l'impression qu'ils se sont fait bien plaisir sur ce tournage.

Les huit salopards est un film qui dure près de 3h mais qui réussit à nous embarquer avec lui grâce à leur jeu. L'explication finale est peut-être un poil longue et aurait pu être plus courte mais je n'ai vraiment pas vu le temps passer.



Il n'y a pas à dire, Quentin Tarantino nous gâte ! Première sortie de l'année 2016, les 8 salopards est un vrai régal ! Des dialogues aux petits oignons, des personnages haut en couleurs, une musique incroyable, ce n'était pas évident de maintenir le spectateur pour un huis-clos de 3h et pourtant il l'a fait ! J'ai pris énormément de plaisir à voir ce film et je ne peux que vous conseiller de vous ruer dans les salles obscures pour en profiter vous aussi. A noter que le film reste cru et violent et qu'il ne conviendra évidemment pas pour une sortie familiale. Un excellent moment à partager entre adultes, en ce moment au cinéma.