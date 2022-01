Cinéma - La rage au ventre, un film poignant

Aujourd'hui je vous présente « la rage au ventre », un film de boxe avec Jake Gyllenhaall, Rachel Mac Adams et Forest Whitaker.

Un film coup de poing et poignant sur la boxe, les jeux de mots étaient facile. Mais cela vient d'autant plus facilement que ça résume très bien ce qui est montré à l'écran. C'est une claque magistrale que prend le spectateur suite à la prestation de Jake Gyllenhaall. C'est un acteur que j'aime beaucoup, et il ne cesse de m'étonner de film en film. Sa dernière prestation était dans « Nightcall » où il jouait un journaliste psychopathe anorexique. Ici, c'est une montagne de muscles qui boxe. Comme d'habitude, il s'est investi à fond dans son rôle. C'est au prix de 2h de sport par jour pendant 10 mois et d'un entraînement intensif de boxe qu'il a réussi à se forger ce physique d'acier. Mais ce n'est pas seulement par son physique qu'il est complètement dans le rôle, les images des combats du film sont magistrales. Dans celui d'ouverture, il est incroyable dans la provocation de son adversaire, il est complètement Billy Hope.

Toujours sur le point d'exploser, que ce soit de rage ou de chagrin, quand il devient un homme brisé. On le sent sur le fil de bout en bout, ce qui place ce film très haut dans la prestation.

Il n'est pas le seul à être remarquable. Bien que moins présente à l'écran, Rachel Mac Adamas fait une très bonne épouse de boxer. Forest Whitaker est peut-être un cran en dessous de d'habitude, mais après tout il est second rôle.

Voilà ce qu'on retiendra du film, une prestation incroyable. La trame du scénario est en effet plus classique. La boxe a déjà inspiré un nombre incroyable de réalisateurs tous plus talentueux les uns que les autres (Scorcese, Eastwood...) et les bases du scénario sont souvent les mêmes. Il n'empêche que ce film a su me captiver avec son histoire de boxeur déchu aussi bien que celui d'homme désespéré et de père aux abois. La boxe n'est qu'un exutoire, c'est le combat d'un père pour sa fille qui est le plus marquant, qui nous touchera le plus.

Amateur de film de boxe, le film ne vous surprendra jamais et vous pourrez anticiper l'histoire qui se déroule sous vos yeux. En revanche, vous apprécierez comme moi la qualité des combats filmés par des professionnels du sport. Il faut d'ailleurs savoir que les combats étaient filmés en entier, sans pause, pour plus de réalisme et sentir l'épuisement des acteurs.

Il y a bel et bien un point noir à relever et il est dans la version française du film. L'accent du boxeur Colombien est horrible et risible. Dommage.

La rage au ventre, est un film de boxe maîtrisé, de style classique dans sa réalisation. Classique, comprenez sans surprises, également dans son histoire mais incroyablement interprété par un Jake Gyllenhaall qui donne tout et qui porte le film de bout en bout. Une prestation qui vaut le billet. C'est à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.