Östersund (Suède) (AFP). Biathlon: le doublé pour Martin Fourcade, vainqueur de la poursuite d'Östersund

Martin Fourcade a remporté dimanche la poursuite d'Östersund, au lendemain de sa victoire samedi dans le sprint, à l'occasion de la première étape de la Coupe du monde 2014-2015 de biathlon. Malgré quatre fautes au tir, Fourcade a devancé le Russe Anton Shipulin, 2e à 10.0 sec, et le Norvégien Emil Hegle Svendsen, 3e à 26.3 sec. Le double champion olympique de Sotchi et triple tenant du classement général de la Coupe du monde réalise ainsi le troisième doublé sprint/poursuite de sa carrière et décroche son 33e succès en Coupe du monde. Malgré une confortable avance (28 secondes), Fourcade a cependant dû batailler pour s'imposer, trahi par un tir inconstant (16/20), soit quatre tours de pénalité de plus (600 m de plus en tout). "J'ai essayé de faire au mieux et c'était dur avec mes quatre fautes au tir, mais je suis heureux", a commenté Fourcade. Sur les 12,5 km de ski de fond, entrecoupés de quatre séances de cinq tirs (deux couchés puis deux debout), Fourcade a vu le Slovène Jakov Fak (finalement 4e) lui tenir la dragée haute. La décision s'est faite sur le dernier pas de tir. Malgré une nouvelle faute, Fourcade est reparti en tête, Fak ratant deux fois et Svendsen loupant également la mire à une occasion. Ne restait plus alors à Fourcade qu'à laisser à bonne distance le Russe Shipulin, auteur d'une seule faute sur les vingt tirs.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire