Hochfilzen (Autriche) (AFP). Biathlon: Fourcade, 7e au sprint d'Hochfilzen, devra compter avec Boe

Le N.1 mondial du biathlon, Martin Fourcade devra compter cette saison avec le jeune Norvégien Johannes Thingnes Boe, vainqueur vendredi du sprint de Hochfilzen alors que le Français n'a pu faire que septième. Rapide, et même très rapide sur ses skis, le Norvégien de 21 ans a réglé la mire au tir (10/10) pour s'offrir le 2e sprint de Coupe du monde 2014-15, la 6e victoire de sa carrière. Impuissant, Fourcade qui a pourtant lui aussi rendu une copie parfaite sur le pas de tir, n'a pu que constater les dégâts, relégué à 28 secondes du vainqueur. Seule note positive, les quatre points grignotés à un autre Norvégien, Emil Hegle Svendsen, toujours leader du classement général de la Coupe du monde (176 contre 156 pour le Français désormais). Le cadet des Fourcade a pourtant tenté un joli coup de poker, en choisissant de s'élancer très tardivement, 40 minutes après Svendsen. Parmi les favoris seul le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen avait opté pour la même tactique, espérant profiter d'une neige plus rapide grâce à la chute du soleil. Peine perdue, Martin Fourcade a continuellement perdu du temps sur le vainqueur du jour, impérial sur ses skis. - La poursuite s'annonce palpitante - Johannes Thingnes Boe, qui s'était révélé la saison passé en réalisant le doublé sprint/poursuite lors de l'étape française du Grand Bornand, a devancé un duo allemand. Simon Schempp termine à 14 sec 3/10e, devant Andreas Birnbacher (17.9). La poursuite, dimanche, s'annonce palpitante puisque les 9 premiers - jusqu'à Svendsen - se tiennent en 31 secondes. Chez les dames, la Finlandaise Kaisa Mäkäräinen a assis sa domination sur le début de saison avec sa 2e victoire consécutive. Et ce après avoir été malade ces derniers jours. Malgré une faute au tir, elle a devancé l'Italienne Karin Oberhofer de 10 sec 4/10e et la Norvégienne Tiril Eckhoff, victorieuse du premier sprint de la saison à Östersund samedi dernier, 3e à 29 sec 9/10e. "Je suis un peu surprise de gagner. Ma maladie cette semaine ne m'a pas gênée sur le pas de tir, mais je l'ai bien sentie sur la piste. Je n'ai pas été en mesure de m'entraîner normalement", a commenté la Finlandaise, évidemment "heureuse" de son succès. Mäkäräinen semble en belle position pour réaliser le doublé avec la poursuite dimanche, et continuer à creuser l'écart au classement général. La journée de samedi sera consacrée aux relais dames et messieurs. Classement général de la Coupe du monde de biathlon (après quatre épreuves): 1. Emil Hegle Svendsen (NOR) 176 pts 2. Martin Fourcade (FRA) 156 3. Jakov Fak (SLO) 148

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire