Hochfilzen (Autriche) (AFP). Biathlon: Fourcade et Mäkäräinen intraitables à Hochfilzen

Le Français Martin Fourcade s'est montré intraitable pour remporter dimanche la poursuite de Hochfilzen, tout comme la Finlandaise Kaisa Mäkäräinen chez les dames, en clôture de la 2e étape de la Coupe du monde 2014-15 de biathlon. Il a souffert, poussant son effort jusqu'au bout pour contenir l'Allemand Simon Schempp, mais Martin Fourcade a tout de même fait parler la poudre pour décrocher sa 34e victoire en Coupe du monde. Avec cette deuxième victoire en deux poursuites cette saison, à laquelle il faut ajouter le sprint victorieux d'Östersund, Fourcade récupère avec la manière le dossard jaune de leader de la Coupe du monde. Impeccable au tir, le Français a intelligemment géré son effort pour renverser une situation de départ délicate, issue d'un sprint mitigé vendredi (7e). Parti avec 28 secondes de retard sur le Norvégien Johannes Thingnes Boe, vainqueur vendredi, le Français a d'abord accéléré pour réduire l'écart, avant d'adapter son rythme au groupe de chasse qui comptait huit unités. Jusqu'à mi-course, l'infaillibilité au tir des uns et des autres a débouché sur un statu-quo qui laissait entrevoir de belles perspectives pour Boe. Mais Fourcade n'est pas double champion olympique et triple détenteur du grand globe pour rien. Le Français a alors forcé l'allure, relayé par le Norvégien Emil Hegle Svendsen. De 30 secondes, l'avance de Boe passait alors à moins de 20 secondes au moment du 3e passage sur le pas de tir. De quoi donner des sueurs froides à Boe ? Peut-être. C'est en tout cas à ce moment que le cadet des frères Boe craquait, avec deux fautes. - 3e succès pour Mäkäräinen - Plus étonnant, c'était aussi le cas de Svendsen, qui payait peut-être ses efforts en ski de fond (deux fautes également). Pas de souci pour Fourcade, en revanche, qui s'envolait avec l'Allemand Simon Schempp et le Slovène Jakov Fak. Accélérant de nouveau, le Français parvenait à s'offrir un petit matelas de six secondes de marge sur ses poursuivants au moment du dernier tir. De nouveau parfait, Fourcade gérait ensuite son avance sur Schempp pour s'imposer. Chez les dames, la Finlandaise Kaisa Mäkäräinen domine encore plus son monde, peut-être surmotivée à l'idée de disputer les prochains Mondiaux à domicile, à Kontiolahti en mars (4-15 mars). La voici désormais victorieuse des trois dernières épreuves de Coupe du monde, et solidement installée en tête du général. La Française Anaïs Bescond a profité de la matinée pour s'offrir le 2e podium de sa carrière, avec une magnifique 3e place. La Russe Ekaterina Glazyrina prend la 2e place. Le semaine prochaine, la Coupe du monde se déplace en Slovénie, avec l'étape de Pokljuka, à partir de jeudi.

