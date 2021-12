Washington (AFP). New Horizons, 1ère sonde à explorer Pluton lancée par la Nasa, sort d'hibernation

Après neuf ans de voyage, la sonde américaine New Horizons est arrivée près de Pluton et sortie samedi de son hibernation pour se préparer à lancer la première exploration de la planète naine et de sa lune Charon. "New Horizons est en bon état de marche, croisant silencieusement dans les profondeurs de l'espace à plus de quatre milliards de kilomètres de la Terre mais c'est le moment de se réveiller et de se mettre au travail", expliquait récemment Alice Bowman, responsable de la mission au Laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins. Depuis son lancement en janvier 2006, New Horizons a hiberné 1.873 jours, soit les deux tiers de son périple de neuf ans. Cette mise en veille permet de préserver les composants électroniques, les circuits électriques ainsi que les systèmes à bord. Cela permet aussi à la Nasa de réduire les coûts de fonctionnement de la mission. New Horizons a dû se mettre en veille au total 18 fois depuis le début de son vol. La plus longue de ces périodes de sommeil a duré 202 jours. La dernière hibernation aura duré seulement 99 jours. Un ordinateur de vol fait un bilan régulier de l'état de son fonctionnement et envoie un message hebdomadaire vers la Terre, qui met plus de quatre heures à arriver à destination. Les rares moments pendant lesquels la sonde a été "éveillée" depuis son départ ont été consacrés au réglage des instruments de bord et à effectuer certaines recherches. - Données géologiques - New Horizons débutera ses activités d'exploration le 15 janvier pour étudier Pluton à une distance de 260 millions de kilomètres. Elle passera au plus près de Pluton vers le 14 juillet 2015. Malgré la faible luminosité à la surface de la planète naine et de sa lune, New Horizons devrait recueillir des données sur la géologie des deux astres et établir une topographie. Le vaisseau emporte à son bord sept instruments dont des spectromètres à images infrarouge et ultraviolet, deux caméras dont une télescopique à haute résolution, deux puissants spectromètres à particules et un détecteur de poussière spatiale. New Horizons dépend pour son énergie électrique d'un seul générateur thermoélectrique et fonctionne avec moins d'électricité que deux ampoules de 100 watts. L'atmosphère entourant Pluton, découverte en 1988, rend impossible la mise en orbite autour de la planète naine, ce qui force la sonde à une observation à distance. Une fois que la sonde aura achevé sa mission d'observation de Pluton et de sa lune Charon, elle pourrait poursuivre son périple pour se rapprocher d'autres objets de la ceinture de Kuiper, un vaste anneau de débris entourant le système solaire laissé au moment de sa naissance il y a 4,6 milliards d'années. Grâce au télescope spatial Hubble, l'équipe scientifique responsable de la mission New Horizons a identifié trois objets potentiellement intéressants dans cette zone, que la sonde pourrait aller scruter. D'un diamètre de 25 à 55 km, ils se situent à environ 1,5 milliard de km de Pluton. Avec 2.300 kilomètres de diamètre, Pluton est plus petit que notre Lune et sa masse 500 fois plus faible que celle de la Terre. Pluton a cinq lunes et tourne autour du Soleil en 247,7 années. En 2006, l'Union astronomique internationale a retiré à Pluton son statut de planète vu sa petite taille qui l'apparente maintenant à la catégorie des planètes naines. Notre système solaire ne compte plus désormais que huit planètes.

