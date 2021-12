Laurel (Etats-Unis) (AFP). La Nasa attend des nouvelles de New Horizons après son survol de Pluton

Les scientifiques de la Nasa attendaient fébrilement le signal que doit envoyer la sonde spatiale New Horizons après son survol historique de Pluton mardi, une planète naine qui devrait livrer de nombreux secrets grâce à cette mission d'exploration. New Horizons est passée au plus près de Pluton mardi matin vers 11H48 GMT, une minute plus tôt que ce qui avait été prévu lors de son lancement en 2006, selon les données ajustées par la Nasa. Après un voyage de 5 milliards de kilomètres, lancée à plus de 49.300 km/h, elle a frôlé Pluton, passant à environ 12.400 km de la planète naine. "La science fait un grand pas en avant avec cette observation rapprochée de Pluton", s'est réjoui l'ancien astronaute John Grunsfeld, aujourd'hui directeur des missions scientifiques de la Nasa. "C'est un moment historique, nous avons ouvert une nouvelle frontière qui va nous permettre de mieux comprendre l'origine du système solaire". Les scientifiques de la mission, leurs familles et des centaines d'invités réunis au petit matin pour fêter le survol historique dans les locaux où est gérée cette mission, à Laurel (Maryland, est), en banlieue de la capitale Washington, ont célébré à grands cris le survol rapproché de New Horizons, agitant de nombreux drapeaux américains. Depuis Voyager 2, qui avait survolé Neptune en 1989, aucune nouvelle planète n'avait été approchée d'aussi près. Alan Stern, le principal chercheur en charge de la mission, a aussi noté que mardi correspondait au 50e anniversaire du premier survol de Mars, le 14 juillet 1965, par la sonde Mariner 4. "C'est incroyable et je dois presque me pincer: c'est fou que l'humanité parvienne à aller explorer des mondes si lointains", s'est extasiée Alice Bowman, la chef de projet.extasier - Image mille fois plus précise - Durant une fenêtre de quelques heures New Horizons doit emmagasiner un maximum d'images et d'informations sur Pluton, dont on sait pour le moment peu de choses. La sonde poursuivra ensuite sa route pour aller observer la ceinture de Kuiper, un vaste amas de débris au-delà de l'orbite de Neptune. New Horizons, qui fait la taille d'un piano, dispose de sept instruments de mesures qui doivent lui permettre d'analyser la composition de l'atmosphère de Pluton, sa géologie, de relever la température à sa surface et de prendre des photos. Malheureusement, elle n'est pas en mesure de communiquer en même temps qu'elle effectue ses analyses. Les scientifiques de la Nasa doivent donc attendre la fin de journée pour recevoir un premier signal transmis par l'appareil confirmant que tout s'est déroulé comme prévu. "Pendant des années on a planifié ces prises de vues, et là elles sont dans la sonde à l'heure qu'il est. On va juste devoir attendre un peu pour les récupérer", notait avec enthousiasme Cathy Olkin, directrice adjointe du projet. Les scientifiques notaient toutefois qu'il existe un faible risque que la sonde, passant si près de Pluton, ne percute des débris en orbite autour de la planète naine. Ainsi, à la vitesse où elle circule, une collision avec une particule de la taille d'un grain de riz pourrait être catastrophique. "Vers 21H00 (01H00 GMT mercredi) on devrait avoir la confirmation que la sonde a survécu à son passage près de Pluton", a repris M. Stern. Pour patienter, la Nasa a diffusé tôt mardi, avant que la sonde ne coupe les communications pour la journée, une photo particulièrement précise de Pluton. "C'est la meilleure image que nous ayons à cet instant. Elle a une résolution de 4 km par pixel, ce qui est à peu près 1.000 fois plus précis que ce que nous pouvons faire avec les meilleurs télescopes ici sur Terre", a souligné Alan Stern. Grâce aux données envoyées par New Horizons ces derniers jours, les chercheurs ont déjà pu confirmer la présence de glace sur les pôles, ont affiné les mesures sur la taille exacte de la planète naine et ont pu observer une magnifique tache claire en forme de c?ur sur sa surface. La sonde enverra d'autres images à partir de mercredi et il faudra au total 16 mois pour récupérer tout le matériel collecté en quelques heures au cours de ce survol historique.

