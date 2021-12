Laurel (Etats-Unis) (AFP). La Nasa confirme le succès du survol rapproché de Pluton par la sonde New Horizons

La Nasa a confirmé mardi soir le succès de la mission de sa sonde New Horizons, qui a réussi à s'approcher très près de Pluton plus tôt dans la journée, collectant ainsi de nombreuses données qui permettront d'en savoir plus sur cette planète. La sonde, qui est passée à seulement 12.400 km de Pluton après un voyage de neuf ans et 5 milliards de kilomètres, a envoyé un message confirmant qu'elle avait réussi à frôler sans encombre la planète naine. Les techniciens de l'Agence spatiale américaine, qui redoutaient un éventuel problème, ont reçu avec soulagement cette transmission vers 20H55 (00H55 GMT mercredi). "Nous avons bien reçu la télémétrie envoyée par la sonde", a déclaré depuis le centre de commandes de Laurel (Maryland, est) Alice Bowman, la chef du projet, déclenchant une explosion de joie parmi ses collègues. New Horizons est la sonde la plus rapide envoyée par l'homme dans l'espace: elle a frôlé Pluton à plus de 49.000 km/h et à cette vitesse une collision même avec un débris de la taille d'un grain de riz aurait pu s'avérer catastrophique. Durant une fenêtre de quelques heures New Horizons a emmagasiné un maximum d'images et d'informations sur Pluton, dont on sait pour le moment peu de choses. Mais la sonde était entièrement configurée pour effectuer cette collecte de données ces dernières heures et elle ne pouvait pas communiquer en même temps avec les techniciens à Terre. Elle s'est seulement interrompue quelques minutes vers 16H30 (20H30 GMT) pour envoyer 15 minutes de données télémétriques. Plus de quatre heures ont été nécessaires pour que ces données envoyées depuis les confins de notre système solaire parviennent aux techniciens de la Nasa. Les données reçues ont montré que la sonde est encore en parfait état et qu'elle a donc normalement pu effectuer son abondante collecte de données. La sonde va commencer à envoyer ces précieux matériels qui permettront de répondre à de nombreuses questions sur Pluton à partir de mercredi. Il lui faudra au total 16 mois pour transmettre l'intégralité des données qu'elle a collectées durant son survol historique de la planète naine. New Horizons poursuit à présent sa route pour aller observer la ceinture de Kuiper, un vaste amas de débris au-de

