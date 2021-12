Sortir dans l'Orne : vendredi 5 décembre

Jusqu'au 4 janvier, Alençon fête Noël avec de nombreuses animations. Nouveauté cette année avec l'installation d'une grande roue. Le programme complet est à retrouver sur www.ville-alencon.fr



A Alençon toujours, jusqu'à demain, venez jouer avec les commerçants du centre-ville. Une Renault Twingo 2 est à gagner en remplissant le collecteur disponible dans les 79 commerces participants. 3 vitrines remplies de cadeaux sont également à remporter en trouvant le juste prix de celles-ci. Un événement organisé avec Tendance Ouest.



Aujourd'hui et demain, de nombreuses associations, entreprises et collectivités se mobilisent dans notre région pour le Téléthon. Plus de 250 événements sont organisés en Normandie. Retrouvez le programme complet sur coordination.telethon.fr et découvrez les évenements près de chez vous.