Sortir dans la Manche : mardi 23 décembre

Ce soir, les commerçants de Saint Lô vous proposent une "nocturne" pour pallier tout manque de cadeaux pour Noël. Rendez-vous ce mardi jusqu'à 20h dans les commerces saint-lois et puis ne manquez pas les animations de jonglerie dans le centre-ville à partir de 15h cet après-midi.



Ce samedi, une course d'aviron de mer est organisée à Barneville-Carteret. La régate hivernale «les culs gelés» est un parcours côtier entre le Cap de Carteret et la cale de Saint-Georges-la-Rivière. Vin chaud et bonne humeur sont au programme. Inscriptions sur place, c'est 8€ par rameur.



Le Festival Chauffer dans la Noirceur fête les 10 ans de sa soirée concerts Réveillons-Nous à Montmartin-sur-mer. Ce samedi dès 19h et jusqu'à 4h du matin, retrouvez sur scène plus d'une dizaine de concerts. Tarif 7€, 5€ en prévente. Toutes les infos sont sur tendanceouest.com