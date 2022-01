Sortir dans le Calvados : jeudi 18 décembre

Le circuit des adolescents a lieu ce samedi à Cormelles-le-Royal. Le club de tennis de table, en partenariat avec le comité de tennis de table du Calvados, accueille une centaine de jeunes pongistes âgés de 12 à 16 ans. Buvette et restauration sur place. Rendez-vous à partir de 9h à la halle des sports, c'est gratuit.



A quelques jours de Noël, si vous n'avez pas encore choisi et fait votre sapin, les prix commencent à partir de 15€. Les sapins peuvent ensuite être replantés dans le jardin.



Illuminations, marché de Noël, patinoire, déambulations, spectacles, projections... et une grande roue de 40m devant l'hôtel de ville. Pendant les fêtes, découvrez les animations proposées par la Ville de Caen pour un Noël solidaire et surprenant, en centre-ville et dans les quartiers. Plus d'infos sur www.caen.fr