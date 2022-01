Parlons un peu de Red:



L'heure de la retraite a sonné ! Mais dans certaines professions, la transition peut s'avérer difficile : Franck ne supporte pas l'inactivité, son collègue Joe végète en maison de retraite, Marvin use d'amphétamines et Victoria fait des petits boulots. Pas facile de décrocher quand on a été... agents de la CIA toute sa vie ! Pourtant, quand leur ancien employeur décide d'éliminer pour de bon ces agents un peu trop compromettants, il va découvrir qu'en dépit de leur âge, ce sont encore de redoutables adversaires.



Un film au c½ur de l'actualité avec les retraites, mais il faut avouer que ceux là ne ressemblent à aucun autre. Toujours affutés physiquement, ils regorgent d'ingéniosité pour sauver leurs vies et comprendre pourquoi on leur en veut.

On se régale à suivre les rôles déjantés de John Malkovich, Bruce Willis, Helen Mirren et Morgan Freeman. Entre le parano, l'amoureux qui n'ose pas se déclarer, l'amante au destin inachevé et l'homme invisible, in y en a pour tous les gouts! On sent la joie qu'ont eu tous ses acteurs à tourner ensemble.

La partie action est assez folle et nous en met plein les yeux. La partie enquête est un peu moins aboutie. On perd parfois le fil et au final on se désintéresse de cette histoire pour ne plus se concentrer que sur les interactions entre les personnages et les gags de l'histoire.

C'est donc un film au scénario non marquant mais aux personnages charismatiques.

Red, un film fait pour sourire, depuis mercredi au cinéma.