Paris (AFP). Elections: Juppé a plus de capacité que Sarkozy de gagner pour 40% des Français

Pour 40% des Français, Alain Juppé est plus à même que Nicolas Sarkozy pour remporter l'élection présidentielle de 2017 mais 43% des sympathisants de droite pensent l'inverse, selon un sondage Ifop pour le JDD publié dimanche. Il sont 40% à estimer qu'Alain Juppé dispose le plus de la "capacité à remporter l'élection présidentielle de 2017" contre 25% pour Nicolas Sarkozy. 35% estiment qu'aucun des deux n'a la capacité. Ils sont également majoritaires à trouver Alain Juppé plus sérieux (53%) que Nicolas Sarkozy (16%), plus capables de rassembler les électeurs de droite et du centre (47% contre 21%), de représenter l'UMP pour l'élection présidentielle de 2017 (43% contre 27%), ou encore plus sympathique (43% contre 18%). Chez les sympathisants de droite, la rapport s'inverse puisque 43% estiment que Nicolas Sarkozy a plus les capacités à remporter l'élection présidentielle de 2017, 71% pensent qu'il est plus dynamique (contre 11%), 63% qu'il a plus d'autorité (contre 20%), 53% qu'il a plus de courage (contre 23%), 46% qu'il a plus la capacités à représenter l'UMP en 2017 (contre 33%). Lorsqu'il s?agit des sympathisants UMP, ils sont 53% a penser que Nicolas Sarkozy est plus à même de remporter la présidentielle de 2017 (contre 36% Alain Juppé), 57% qu'il a plus la capacité à représenter l'UMP pour l'élection présidentielle (contre 34%) mais 49% pensent que c'est Alain Juppé qui a la capacité à rassembler les électeurs de droite et du centre (contre 40% pour Nicolas Sarkozy). Le sondage a été effectué en ligne du 25 au 28 novembre, avant l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP, sur un échantillon de 1.827 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas.

