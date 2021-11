Paris (AFP). Départementales: UMP-UDI en tête des intentions devant le FN et le PS

La droite (UMP, UDI, Divers Droite) est en tête des intentions de vote (32%) pour le premier tour des départementales le 22 mars, devant le FN (29%) et le PS-Divers Gauche (26%), selon un sondage Harris Interactive pour M6 publié dimanche. Derrière ce tiercé arrivent ensuite le Front de gauche (7%) , Europe Ecologie-Les Verts (3%), le MoDem (0,5%) et l'extrême gauche (0,5%). Par ailleurs, plus d'un Français sur deux (54%) considère l'élection d'un conseiller départemental issu du Front national dans son canton comme une mauvaise chose. 20% estiment que ce serait "plutôt une bonne chose", 25% "ni une bonne ni une mauvaise chose", et 1% ne se prononce pas. Les trois principales motivations du vote sont l'étiquette politique des candidats (qui jouent "beaucoup" pour 52% des personnes interrogées), les enjeux locaux (49%) et leur projet (46%). Entrent ensuite en ligne de compte les enjeux nationaux (38%), la situation personnelle des électeurs au quotidien (31%) et le bilan du conseil général sortant (26%). 51% des sondés se disent peu ou pas du tout intéressés par ce scrutin (contre 47% lors d'une enquête réalisée du 3 au 5 mars) et 49% beaucoup ou assez intéressés (contre 53%). L'abstention est quant à elle "justifiée par une méfiance envers les responsables politiques", exprimée par un Français sur deux. Interrogés sur leurs motivations, les inscrits déclarant avoir l'intention de s'abstenir invoquent, à partir de trois réponses puisées dans une liste, un manque de confiance dans les responsables politiques (45%), le sentiment que cela ne changera pas grand chose dans leur quotidien (29%), l'éloignement par rapport au lieu d'inscription sur les listes électorales (25%) et un manque d'information sur les enjeux de l'élection, combiné à la méconnaissance des candidats (22%). Enfin, pour le second tour du 29 mars, en cas de duel gauche-FN, les Français sont partagés sur la position que doit adopter l'UMP: 39% (+3 points par rapport aux 3-5 mars) s'expriment en faveur d'un appel à voter à gauche, 38% (-3 points) souhaitent qu'il n'y ait pas de consigne de vote, 16% veulent un appel à voter FN et 7% un appel à voter blanc. Chez les sympathisants de l'UMP, 44% s'expriment pour l'absence de consigne de vote (-11 points), 22% pour un appel à voter à gauche (+8 points), 19% pour un appel à voter FN (+4) et 15% pour un appel à voter blanc (-1). Enquête réalisée en ligne du 10 au 11 mars auprès d'un échantillon représentatif de 1.020 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas. Notice consultable auprès de la commission des sondages.

