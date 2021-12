Noisy-le-Grand (AFP). Valls exhorte la droite et le centre à refuser le ni-ni mortifère

Manuel Valls a exhorté lundi la droite et le centre à refuser le "ni-ni mortifère" et à "faire barrage partout au Front national" au second tour des départementales dimanche. "J'en appelle encore une fois à la droite républicaine, aux personnalités de la droite et du centre pour qu'elles sortent de ce ni-ni mortifère. Nicolas Sarkozy commet une faute politique et morale majeure", a déclaré le Premier ministre, venu faire campagne au quartier du Pavé Neuf à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en compagnie du président PS de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Lundi matin, Manuel Valls avait déjà dénoncé une "faute politique" et une "faute morale" dans ce choix, arguant, comme il l'a fait durant toute la campagne, que la gauche n'avait "jamais hésité" à voter pour le candidat de droite face au FN en cas d'élimination. Le président de l'UMP Nicolas Sarkozy a appelé dimanche soir à ne voter "ni pour le Front national ni pour la gauche" dans les départements où les candidats UMP sont éliminés, en précisant que son parti ne conclurait "aucun accord" avec le FN. Cette position ne fait pas l'unanimité jusque dans son camp. Alain Juppé, par exemple, a redit lundi que sa "priorité" était de faire barrage au FN, même s'il "respecte" le ni-ni édicté par son parti. "Nous, nous appelons à faire barrage partout au Front national, et moi je demande à Nicolas Sarkozy, je demande à Jean-Christophe Lagarde, je demande à Alain Juppé, je demande à François Bayrou, je demande à chacun de prendre ses responsabilités", a affirmé Manuel Valls, qui a fait de la stigmatisation du FN l'axe de sa campagne. Le Premier ministre a aussi appelé à la "mobilisation" en vue du deuxième tour de dimanche: "Nous ne lâcherons rien tout au long de cette semaine et c'est pour cela qu'il y a besoin d'une mobilisation sans précédent entre les deux tours.

