Noisy-le-Grand (AFP). Départementales: Valls exhorte droite et centre à refuser le ni-ni mortifère

Manuel Valls a exhorté lundi la droite et le centre à refuser le "ni-ni mortifère" et à "faire barrage partout au Front national" au second tour des départementales dimanche. "J'en appelle encore une fois à la droite republicaine, aux personnalités de la droite et du centre pour qu'elles sortent de ce ni-ni mortifère. Nicolas Sarkozy commet une faute politique et morale majeure () Nous, nous appelons à faire barrage partout au Front national", a déclaré le Premier ministre, venu faire campagne au quartier du Pavé Neuf à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en compagnie du président PS de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone.

