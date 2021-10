BOISSEUIL (AFP). Valls et Cambadélis lâchent leurs coups contre le FN et le FNPS de Sarkozy

Manuel Valls et le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis ont lâché leurs coups jeudi soir contre le Front national, lors d'un meeting socialiste pour les départementales, en s'en prenant également au sigle "FNPS" lancé par Nicolas Sarkozy. Devant environ 500 sympathisants et militants PS réunis dans une salle de spectacle de la petite bourgade de Boisseuil (Haute-Vienne) près de Limoges, le Premier ministre a dénoncé un "endormissement généralisé" face au danger "immense" du FN. "Le danger est là devant nous, il est immense. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant et pourtant, il y a comme une étrange accoutumance, presque une forme d'endormissement généralisé", a dénoncé Manuel Valls, pour son troisième meeting de la campagne après l'Aude et l'Ille-et-Vilaine la semaine dernière. Face à un FN "en passe de devenir le premier parti de France" aux départementales des 22 et 29 mars, selon les sondages, il a regretté le manque de mobilisation, notamment à gauche et chez les intellectuels. "Tous ceux qui aiment ce pays, ceux qui aiment notre drapeau, ceux qui aiment le génie, la beauté de la France, ceux qui ont cette émotion si forte quand résonne la Marseillaise, ceux-là peuvent-ils accepter, un jour, que la France soit kidnappée par l'extrême droite?", a-t-il lancé. "Où sont les intellectuels, où sont les grandes consciences de ce pays, les hommes, les femmes de culture, qui doivent monter, eux aussi, au créneau ? Où est la gauche ?", a demandé Manuel Valls, chemise blanche et sans veste. Le Premier ministre, qui prévoit de participer à une dizaine de meetings pendant la campagne pour montrer sa détermination à éviter la nouvelle claque annoncée par les sondages, a aussi répliqué au sigle "FNPS" formulé lundi par le président de l'UMP Nicolas Sarkozy dans une interview. - 'Les fonds de poubelles de l'extrême droite' - "Lorsque de toute part on dit que tout se vaut, lorsqu'une partie de la droite républicaine, elle-même, dit que le FN et le PS, c'est la même chose, alors on a cette équation désastreuse: les partis républicains sont égaux à l'extrême droite. Et donc l'extrême droite est un parti républicain! Cette équation, là encore, je la refuse", a-t-il lancé. "La droite aujourd'hui, en tout cas une partie d'entre elle, est en train de faire le jeu du Front national. Nicolas Sarkozy l'a démontré en effet une fois de plus, lundi dernier", a accusé Manuel Valls. L'ancien président de la République avait affirmé dans une interview que "Voter pour le FN au premier tour, c'est faire gagner la gauche au second. C'est le FNPS ! Voter pour l'UMP n'a jamais en revanche fait gagner la gauche. Voter FN, si. La seule réalité électorale, c'est le FNPS". Des propos qui avaient indigné à gauche. Le terme de FNPS, écho à l'"UMPS" dénoncé par Marine Le Pen, est "surtout l'aveu d'une panique", selon Jean-Christophe Cambadélis. "La direction de l'UMP constate qu'après avoir abaissé les frontières avec le FN, son électorat file vers le Front national", a-t-il jugé. Le patron du PS a également accusé son homologue du Front national d'avoir "fait les fonds de poubelles de l'extrême droite, de l'antisémitisme, de la xénophobie, de l'islamophobie" pour pouvoir présenter un grand nombre de candidats aux départementales. Une allusion à plusieurs cas de propos haineux de candidats FN méconnus, tenus sur les réseaux sociaux et repérés par la presse. Les deux hommes, qui ont vanté un gouvernement et un PS "épaule contre épaule" pour la campagne, se sont également efforcés d'effacer l'idée d'une bataille déjà perdue, alors que le PS pointe derrière le FN et l'UMP selon tous les instituts. "Rien n'est perdu. Oubliez les sondages, ce sont des sondages nationaux. Battez-vous!", a dit Manuel Valls aux élus PS de Haute-Vienne lors d'un pot avant le meeting. La Haute-Vienne, contrôlée sans interruption par la gauche depuis les années 30, n'est pas certaine de rester dans le giron socialiste à la fin du mois. La situation est également jugée très délicate en Corrèze, fief électoral de François Hollande. Manuel Valls s'y rendra le 19 mars pour un meeting, a-t-il confirmé jeudi soir.

