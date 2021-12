Paris (AFP). Départementales: 53% de Français désapprouve le ni-ni de Sarkozy

Une majorité des Français (53%) désapprouve la stratégie du"ni-ni" de l'UMP et de Nicolas Sarkozy pour le second tour des élections départementales, selon un sondage CSA pour RTL publié jeudi. A la question "Nicolas Sarkozy n'appellera à voter ni pour le Front national ni pour le Parti socialiste en cas de duel entre les deux partis. Personnellement, approuvez-vous ou désapprouvez-vous cette position de Nicolas Sarkozy?", 33% des sondés désapprouvent tout à fait et 20% désapprouvent plutôt. Ils sont 20% à approuver tout à fait et 27% à plutôt approuver. Chez les sympathisants UMP, 18% désapprouvent et 82% approuvent (dont 45% tout à fait). A la question de savoir qui sortira vainqueur dimanche lors du second tour des élections départementales, 70% répondent l'UMP et le centre, 20% le FN et 9% le PS et la gauche. Mais lorsqu'on leur demande "personnellement, qui souhaiteriez-vous voir vainqueur?", 37% répondent le PS et la gauche, 36% l'UMP et le centre, 24% le Front national. Ce sondage a été réalisé du 24 au 25 mars par internet auprès d'un échantillon national représentatif de 968 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas. Notice consultable auprès de la commission des sondages.

