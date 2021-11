Au Havre, le détenteur du pitbull agressif condamné à 15 mois de prison avec sursis

Le détenteur, un habitant de Genevilliers, dans les Hauts-de-Seine, a été poursuivi et condamné pour "blessures involontaires" et également pour plusieurs infractions à la cession et à la détention d'un chien dangereux. Le tribunal a condamné le prévenu à une peine plus importante que ce qu'avait requis le parquet, qui avait réclamé 6 mois de prison avec sursis.

Le premier propriétaire du chien a lui été relaxé et condamné à 300 € d'amende.

Le chien avait agressé trois jeunes filles dont une assez gravement.

Avec AFP.