Deuxième moment solennel après le vote à l'Assemblée Nationale de la réforme territoriale : le drapeau normand côtoiera désormais les drapeaux européen, français et, pendant un an et dans l'attente de l'entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2016, le drapeau haut-normand.

Prochain chantier pour les parlementaires et les élus locaux : la clarification et la répartition des compétences entre les nouvelles régions et les autres collectivités locales.