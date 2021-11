Accessibilité : péage gratuit cet après-midi à Dozulé !

C’est vendredi 28 novembre prochain, aux alentours de 14 heures qu’aura lieu la première mobilisation dans le Calvados. L’association souhaite lever les barrières du péage du Dozulé afin de sensibiliser le grand public sur les mesures prises par l’État. Votée le 11 février 2005, une loi prévoyait l’accessibilité au 1er janvier 2015. Voyant l’impossibilité de respecter cette promesse, le gouvernement a publié une ordonnance autorisant non seulement un report de l’obligation d’accessibilité, mais en plus, des possibilités de dérogation. Un élément inacceptable d’après Fabrice Le Richeux, conseiller en accessibilité. En fauteuil roulant à cause d’une invalidité à 80%, il regrette la possibilité d’obtenir des dérogations, parfois même sans aucun contrôle lorsque les délais sont dépassés : “Si au bout de 2 mois, aucun contrôle n’a pu être effectué pour la demande de dérogation, elle est automatiquement accordée“.

C’est le manque d’accessibilité qui, aujourd’hui, pose le plus de problèmes aux personnes en situation de handicap. Ils sont aujourd’hui dans l’impossibilité de réaliser des gestes du quotidien, comme aller à la piscine ou faire leurs courses, sans prévoir 3 jours à l’avance un moyen de transport, ou avoir besoin de demander de l’aide. Les personnes handicapées souhaitent se déplacer comme toute personne valide, sans nécessiter de l’aide. “La galanterie oui, l’assistanat non !“ lance Fabrice Le Richeux, encore agacé par cette dérogation.