Hunger Games- La révolte Partie 1

Ca y est nous y sommes ! Après un an d'attente, voici la dernière partie de la saga Hunger Games. Enfin, la 1ère moitié de cette dernière partie...

Devenu à la mode depuis Harry Potter, le dernier livre de la saga littéraire est donc divisé en 2 films. Ce n'est pas là que la comparaison s'arrête puisque tout comme l'histoire du magicien à la cicatrice, Hunger Games laisse tomber la pression et les combats pour nous montrer l'envers de la révolution.

Si vous aimez Hunger Games pour son histoire et ses personnages, pas de souci à avoir. Si vous aimez Hunger Games uniquement parce que vous aimez voir des combats à mort, cela peut poser problème. L'action est en effet pratiquement absente du film. Pas de hunger games, et même pas de combats des rebelles contre le Capitole. Ici , on s’intéresse uniquement à comment se gagne une révolution. Il faut d'abord entretenir la flamme allumée par les actes de Katniss dans l'arène dans les 2 premiers films.

Propagande, clips et dénonciations vont saturer le réseau de Panem. Le pouvoir en place et les rebelles se livrent des combats par messages et déclarations interposés. Cela donne à cette dystopie un peu plus de réalité et de concret car il est évident qu'à l'ère moderne, la « médiatisation » est un facteur déterminant dans la lutte.

On peut néanmoins regretter de ne pas voir assez les luttes opérées dans les districts hors 13. On voit quelques scènes mais on aurait aimé un peu plus d'images, pour sentir que les citoyens de Panem adhèrent à la lutte.

La star du film n'est donc pas tant Katniss que la présidente du district 13 et Plutarch, son bras-droit. Ce sont eux qui avancent les pions sur l'échiquier dans la partie qui les oppose au président du Capitole : Snow.

Dans cette ambiance assez pesante, des touches d'humour bienvenues agrémentent le film, avec Haymitch, toujours aussi cynique et Effie Trinket, qui a vu son rôle gonflé par rapport au livre sur demande de la romancière.

Concernant la musique, c'est la jeune Lorde qui a hérité du projet. Elle s'est bien impliquée et la bande sonore est vraiment adéquate, elle s'intègre parfaitement au film.

Si on compare le film au livre, on constate qu'ils sont assez similaires. Ce 3ème roman est en effet bien plus politique que les précédents, il est donc normal que les combats soient absents du film s'ils ne sont pas écrits à la base.

Il est en revanche très vrai que ce film s'inscrira dans la saga parfaitement lorsque le dernier épisode sera sorti mais que là, il peut laisser sur sa faim. Il termine en effet une nouvelle fois en plein milieu d'un nouvel événement. Le suspense sera maintenu jusqu'à la fin 2015...

Hunger Games- La révolte Partie 1 est un bon film, où l'action laisse place à la politique. Il est impensable d'aller le voir sans avoir vu les 2 précédents et sans envie de voir le dernier volet prévu pour 2015. Il est la pièce de puzzle qui s'imbrique dans le canevas de la saga. A ne manquer sous aucun prétexte pour les fans, depuis mercredi au cinéma.