CINEMA Hunger Games - La Révolte : Partie 2, une belle conclusion

Aujourd'hui, c'est la fin de la saga Hunger Games qui m'intéresse. Place à la 2ème partie du 3ème et ultime volet des aventures de Katniss Everdeen avec Jennifer Lawrence et Josh Hutcherson.

Cela ne fait que 3 ans et demi mais on a l'impression qu'Hunger Games a débarqué dans nos vies depuis plus longtemps. C'est cette adaptation cinématographique qui a lancé une grande vague de roman pour jeunes-adultes avec pour toile de fond une dystopie. (Rappel : une dystopie est l'inverse d'une utopie, c'est à dire une société imaginaire cauchemardesque remplie d'inégalités et souvent de violence).

Depuis cette déferlante, Jennifer Lawrence est devenue une superstar et a remporté un oscar. Autant dire que l'attente était grande avec ce film, et pas la peine de tourner autour du pot : le film est bien !

Si vous n'avez pas vu/lu le film précédent, vous pouvez tout de suite arrêter de lire cette critique car vous n'y comprendrez rien. Ce n'est pas un épisode « solo », tout a un rapport avec les aventures précédentes.

On avait laissé un Peeta complètement dément essayer de tuer Katniss après un lavage de cerveau du Capitole. On reprend exactement où la première partie s'était terminée. Alors que la propagande de la rébellion était au cœur de cette 1ère partie, ici nous entrons tout de suite dans l'action. Katniss part sur le front avec son arc et ses flèches. Que les fans de batailles se rassurent donc, vous en aurez pour votre pop-corn !

Mais ce qui fait la différence avec d'autres films du genre, c'est la profondeur de la société et des protagonistes qui nous sont montrés. Sans être philosophique, on en voit assez pour échapper au manichéisme, personne n'a des intentions très claires, rien n'est tout blanc ou tout noir. A l'image de Josh Hutcherson, Peeta, qui malgré un rôle pas facile s'en sort avec tous les honneurs et serait presque le personnage le plus marquant du film. La partie politique du film est ainsi très intéressante et loin d'être barbante.

Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est d'aller plus loin que la lutte, les implications d'un conflit ont été traitées, alors que bien souvent le film s'arrête en même temps que les combats à l'écran. Dans cette 2ème partie, les combats sont faits au nom d'une cause, la liberté, et non pas pour un plaisir malsain et sadique d'une caste de la société, tels que ceux des 1ers et 2èmes épisodes. Pour autant, la fin ne justifie pas les moyens et vous verrez dans notre époque troublée des raisonnements qui feront écho à notre sombre présent.

Enfin, j'ai lu la trilogie et je trouve que le film correspond bien. J'ai noté malgré tout une simplification de l'épilogue, un peu plus trouble dans les romans. Mais cette fin m'avait d'ailleurs laissé une impression douce-amère alors pourquoi pas.

Hunger Games - La Révolte : Partie 2 est un bon film, qui conclut avec brio une grande saga. L'action y est plus présente que dans la 1ère partie, mais c'est rempli des connaissances du fonctionnement de la rébellion que l'on apprécie ce film comme il se doit. Il était donc préférable d'avoir coupé l'histoire à l'écran. Un film à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.