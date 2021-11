Sortir dans la Manche : mercredi 19 novembre

L'association Saint-Lô Commerces organise l'élection de Miss Saint-Lô le samedi 6 décembre prochain à la salle Allende. Mesdemoiselles, si vous souhaitez y participer et représenter votre ville les inscriptions sont toujours possibles. Il suffit d'avoir entre 16 et 22 ans, de résider ou d'étudier à Saint-Lô ou dans la région Saint-Loise. Remplissez dés maintenant le formulaire d'inscription sur www.saintlocommerces.com



Ce samedi participez à la 3ème édition dédiée à la scène locale au théâtre des Miroirs à La Glacerie. Au menu une soirée concert avec 3 groupes talents du Cotentin. L'entrée est à 5€, toutes les infos sont sur tendanceouest.com



Dimanche, c'est le 1er trail des Vignettes à Coutances et ses alentours. C'est une course nature composée de 2 circuits (15 et 25km). Le départ sera donné à 10h. Il y aussi une course enfant de 3km à 10h15. Plus de renseignements sur www.bacoutances.com/trail.