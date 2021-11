Près de Rouen, plongée dans les coulisses de l'usine du futur

Comment maîtriser l'innovation ? Comment en faire un levier de développement ? C'est à ces questions qu'a voulu répondre le CESI en inaugurant sa plateforme de recherche et d'innovation. Concrètement, le CESI et sa directrice régionale pour le Nord-Ouest, Christine Dispa, a mené une enquête auprès de 50 entreprises régionales. "De la TPE aux grands groupes et dans tous les secteurs d'activité", assure Anne Louis, responsable régionale en recherche et innovation. La directrice régionale raconte :

Dans cette plateforme, deux FabLab cohabiteront. Le premier, fixe et classique. "Il accueille une imprimante 3D et une découpe laser", explique Anne Louis. Le second, plus original, est mobile. "C'est le premier du genre en Normandie, le deuxième en France après Rennes", continue Christine Dispa.

"Dans ce FabLab mobile, il y a une zone de maquettage, une découpe laser et une machine d'usinage 3D pour faire des dessins ou tailler des pièces", précise Fabrice Duval, responsable des deux FabLab. Ce FabLab mobile a vocation à se déplacer dans tout le Nord-Ouest de la France. De loin, l'on dirait presque le camion de Fred et Jamy, aux grandes heures de C'est Pas Sorcier !

Enfin, la plateforme accueille une chaîne de production pour voir si les prototypages fonctionnent comme prévu. En tout, entre les enseignants chercheurs, les ingénieurs, les doctorants et les stagiaires, la plateforme fait travailler une vingtaine de personnes.