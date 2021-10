Revivez en photos le concert des caennais Gandi Lake pour la Tournée des Trans à Rennes

A quelques semaines de la 36ème édition des Transmusicales qui se tiendra à Rennes du 3 au 7 décembre, la Tournée des Trans a commencé jeudi 13 novembre à Rennes. Pendant un mois, les différents groupes de la région programmés au festival rennais écumeront les salles du Grand Ouest, en faisant escale le 28 novembre au Cargö, à Caen.

Jeudi, à l'Ubu, les caennais de Gandi Lake ont livré une prestation de qualité, aux côtés des bretons de Fuzeta et Sax Machine. Nouveau ricochet dans les eaux musicales caennaises, la pop de Gandi Lake dévoile ses atouts brumeux. Au cœur de cette formation bas-normande on retrouve Arthur le batteur de Granville mais aussi Fred le guitariste de Goodbye Horses et Adrien de Goldwave aux claviers. Cyril à la basse et Colorado au chant viennent compléter l'équipe. Sur scène, on a eu le plaisir de redécouvrir les deux morceaux qui composent leur premier EP "Weather Vanes" mais aussi de nouveaux titres à venir. Surfant sur une pop anglo-saxonne, cette quintette nous a offert une belle prestation sauvage et mélancolique.

Revivez leur concert en images !