Les caennais de My Summer Bee au festival Transmusicales de Rennes !

My Summer Bee aura l'immense honneur de jouer sur la scène d'un des festivals incontournable de l'Ouest : Les Transmusicales de Rennes.

Après nous avoir offert un premier clip pour le morceau Figure, le groupe caennais My Summer Bee nous a dévoilé il y a quelques mois une nouvelle vidéo pour accompagner le deuxième extrait de leur EP "Time's Running On". Le groupe caennais récidive pour embellir notre été avec "Rosemary". Une balade attendrissante qui s'épanche sur fond d'électro pop mélodique et acidulée, dévoilant douceur et mélancolie. Retrouvez les normands de My Summer Bee et de Gandi Lake au festival Transmusicales de Rennes qui se tiendra du 3 au 7 décembre prochain.