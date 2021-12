Coup d'envoi des Transmusicales de Rennes, deux groupes caennais programmés

Les Transmusicales de Rennes, l'un des festivals incontournables de l'Ouest se tiendra du 3 au 7 décembre prochain. Deux groupes normands auront l'immense honneur de participer au festival et de réprésenter fièrement les couleurs de la région

Gandi Lake

Arthur le batteur de Granville, a eu raison deux fois plutôt qu'une de s'associer depuis quelques mois à Fred, guitariste, de Goodbye Horses, Adrien de Goldwave aux claviers, Cyril à la basse et Colorado au chant et à la guitare. Nouveau ricochet dans les eaux musicales caennaises, la pop de Gandi Lake dévoile ses atouts brumeux. Un mélange des membres de Granville et Goodbye Horses : un quintette résolument décomplexé et tourné vers les vagues anglosaxonnes. Gandi Lake, à publié récemment son premier single "Weather Vanes" ! Retrouvez-les ce jeudi 6 décembre

My Summer Bee

Après nous avoir offert un premier clip pour le morceau Figure, le groupe caennais My Summer Bee nous a dévoilé il y a quelques mois une nouvelle vidéo pour accompagner le deuxième extrait de leur EP "Time's Running On". Le groupe caennais récidive pour embellir notre été avec "Rosemary". Une balade attendrissante qui s'épanche sur fond d'électro pop mélodique et acidulée, dévoilant douceur et mélancolie. Retrouvez les normands de My Summer Bee vendredi 5 décembre.