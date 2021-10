Montpellier (AFP). Inondations: nouvel accident dans le Gard, un homme retrouvé mort dans sa voiture

Un quinquagénaire a été retrouvé mort dans son véhicule emporté par les flots dans le nord-est du Gard, a-t-on appris samedi auprès de la préfecture. "Le corps sans vie d?un quinquagénaire a été retrouvé dans son véhicule à 150 mètres en aval du pont qu?il traversait lorsqu?il a été submergé" sur la commune de Peyremale, dans un accident distinct de celui qui s'est déroulé à Cruviers-Lacours, où une famille a été emportée, a indiqué la préfecture dans un communiqué. Deux personnes, une mère et son enfant de quatre ans, sont mortes, et un autre enfant d'un an est porté disparu après que leur voiture a été emportée dans un cours d'eau dans la nuit de vendredi à samedi, dans le nord du Gard, avait annoncé la préfecture plus tôt dans la matinée.

