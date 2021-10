Montpellier (France) (AFP). Voiture emportée par les eaux dans le Gard: deux morts, un disparu

Deux personnes, une mère et son enfant de quatre ans, sont mortes, et un autre enfant d'un an est porté disparu après que leur voiture a été emportée dans un cours d'eau dans la nuit de vendredi à samedi, dans le nord du Gard, a annoncé la préfecture. "A 6h45, le véhicule a été localisé en aval du pont. Les corps sans vie de la mère et d?un des deux enfants ont été retrouvés. Le père de famille a pu être secouru par les pompiers. Les recherches se poursuivent pour retrouver le plus jeune enfant", a indiqué la préfecture dans un communiqué. La voiture s'était engagée vers 00h30 sur un pont submergé par la crue de la Droude, entre Cruviers-Lascours et Saint-Césaire-de-Gauzignan, dans les Cévennes. Le véhicule "est tombé huit mètres en contrebas et a été emporté par les flots", avait indiqué le secrétaire général de la préfecture du Gard, Denis Olagnon. Des témoins du drame ont pu aider à sortir des eaux le père, fortement choqué, qui a été hospitalisé, mais ils ont vu la voiture disparaître dans le courant. Les recherches se poursuivaient samedi matin pour retrouver le plus jeune enfant, âgé d'un an. Une cellule d'urgence médico-psychologique était en cours de déploiement pour assister les proches de la famille. Le Gard n'était pas placé vendredi soir en vigilance orange pluies-inondations, contrairement à quatre départements du Sud-Est, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et les Alpes-Maritimes. Il était en vigilance jaune où il est conseillé d'être "attentif" si l'on pratique "des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau". Il s'agit d'un "épisode cévenol brutal" et très localisé, a indiqué M. Olagnon, qui a souligné que les pompiers gardois n'avaient effectué que 17 interventions dans la nuit. Dans le secteur, des pluies diluviennes très localisées - environ 280 mm d'eau - sont tombées en quelques heures.

