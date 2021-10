Marseille (AFP). Intempéries: retour au calme dans les Bouches-du-Rhône et le Gard

Les intempéries avaient pris fin dimanche dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard avec la levée de la vigilance orange pour des risques de crues et un "retour au calme", a-t-on appris auprès des pompiers. A l'exception du Var, les départements du sud-est de la France restent toutefois classés en vigilance jaune par Météo-France. L'alerte orange pour les risques de pluies et d'inondations avait été levée samedi matin dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse et samedi en fin d'après-midi dans le Var et les Alpes-Maritimes. Le Gard et les Bouches-du-Rhône restaient toutefois placés en vigilance orange pour des risques de crues du Rhône. Cinq personnes, dont une mère et ses deux enfants, circulant en voiture, ont péri dans des accidents provoqués par les intempéries dans le Gard et la Lozère, dans la nuit de vendredi à samedi. Contrairement à quatre départements du Sud, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse et Alpes-Maritimes qui avaient été placés depuis vendredi en vigilance orange, le Gard et la Lozère étaient en vigilance jaune. Météo France conseille alors d'être "attentif" si l'on pratique "des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau". Le Sud-Est a connu de multiples épisodes orageux du type cévenol cet automne, liés à la température anormalement chaude de la Méditerranée. Le premier, du 17 au 18 septembre, avait provoqué la mort de 6 personnes, dont 4 dans un camping de l'Hérault.

