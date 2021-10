Cruviers-Lascours (France) (AFP). Crues dans le Gard et en Lozère: décès de cinq personnes piégées dans des voitures

Cinq personnes, dont une mère et ses deux enfants, circulant en voiture, ont péri, dans des accidents provoqués par des intempéries dans le Gard et la Lozère, dans la nuit de vendredi à samedi. Dans le Gard, entre Nîmes et Alès, une mère et ses deux fils de 4 ans et 1 ans, sont morts noyés. Un quinquagénaire et un retraité ont succombé lors de deux autres accidents, l'un dans le nord du Gard, l'autre en Lozère, où les précipitations étaient fortes et localisées au massif des Cévennes et ses contreforts. La voiture qui transportait un couple et ses deux enfants s'était engagée vers 00h30 sur un pont submergé par la crue de la Droude, entre Cruviers-Lascours et Saint-Césaire-de-Gauzignan, au sud d'Alès. Le véhicule "est tombé en contrebas et a été emporté par les flots", a indiqué le secrétaire général de la préfecture du Gard, Denis Olagnon. Seul le père de famille a survécu. A cet endroit en rase campagne, le pont du Moulin-Paradis, sans parapet, ni barrières, avec de simples plots en plastique jaunes, permet normalement la traversée de la petite rivière, soudainement gonflée dans la nuit par des précipitations intenses. Des témoins du drame et les secours ont pu aider à sortir des eaux le père qui a été hospitalisé, en état de choc. "Le véhicule a été localisé en aval du pont. Les corps sans vie de la mère et d?un des deux enfants ont été retrouvés", avait précisé la préfecture samedi matin. Le corps du bébé d'un an a été découvert en milieu d'après-midi, après d'intenses recherches des pompiers et gendarmes. Plus au nord, un autre véhicule a été emporté dans des circonstances similaires, faisant un mort. L'accident est survenu à environ 50 km du premier accident, à Peyremale, près de Bessèges. "Le corps sans vie d?un quinquagénaire a été retrouvé dans son véhicule à 150 mètres en aval du pont qu?il traversait lorsqu?il a été submergé", a indiqué la préfecture. Le drame s'est déroulé dans la nuit, mais les secours ont retrouvé la victime vers 08h30. En Lozère, un retraité est mort vendredi soir, vraisemblablement emporté dans sa voiture, alors qu'il circulait sur une route à flanc de montagne, entre Villefort et Pied-de-Borne, ravinée par les eaux de ruissellement. Le corps de la victime et sa voiture ont été retrouvés samedi matin plus de 20 mètres en contrebas. - "Episode cévenol brutal" - Le président de la République François Hollande, le Premier ministre Manuel Valls, et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ont apporté leur soutien aux familles par communiqués. M. Olagnon, de la préfecture du Gard, a parlé d'un "épisode cévenol brutal" et très localisé: des pluies diluviennes - environ 280 mm d'eau - sont tombées en quelques heures en certains endroits. Contrairement à quatre départements du Sud, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse et Alpes-Maritimes, placés depuis vendredi en vigilance orange, le Gard et la Lozère étaient en vigilance jaune. Météo France conseille alors d'être "attentif" si l'on pratique "des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau". "Quand des dispositions de ce type sont prises, rien n'empêche des citoyens de ne pas s'y conformer ou de se retrouver, pour mille raisons, pris dans des situations difficiles. C'est vraisemblablement ce qui s'est produit dans le Gard cette nuit", a réagi Bernard Cazeneuve sur BFM TV. Dans le Var, le Préconil, un fleuve côtier, a débordé, entraînant des inondations de caves et parkings, à Sainte-Maxime. A Nice, un spectaculaire éboulement, dans le nord de la ville, n'a pas fait de victime non plus. A Neffes, près de Gap, un homme d'une soixantaine d'années est mort samedi après avoir chuté à terrre, alors qu'il tentait de déboucher une canalisation du réseau fluvial, lors de fortes pluies. L'alerte orange pour les risques de pluies et d'inondations a été levée samedi en fin d'après-midi dans le Var et les Alpes-Maritimes. Dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, la fin d'alerte orange avait été annoncée samedi matin. Le Gard et les Bouches-du Rhône reste en vigilance orange pour des risques de crues du Rhône. Le Sud-Est a connu de multiples épisodes orageux du type cévenol cet automne, liés à la température anormalement chaude de la Méditerranée. Le premier, du 17 au 18 septembre, avait provoqué la mort de 6 personnes, dont 4 dans un camping de l'Hérault.

