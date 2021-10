Montpellier (France) (AFP). Voiture emportée par les eaux dans le Gard: un deuxième corps retrouvé

Deux personnes, une mère et son enfant de quatre ans, sont mortes, et un autre enfant est porté disparu après que leur voiture a été emportée dans un cours d'eau dans la nuit de vendredi à samedi, dans le nord du Gard, a annoncé la préfecture. "A 6h45, le véhicule a été localisé en aval du pont. Les corps sans vie de la mère et d?un des deux enfants ont été retrouvés. Le père de famille a pu être secouru par les pompiers. Les recherches se poursuivent pour retrouver le plus jeune enfant", a indiqué la préfecture dans un communiqué.

