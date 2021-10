Chapelle Corneille : un "lieu magique" pour un auditorium 5 étoiles

Voilà un projet qui vient de loin. Depuis 1959, les campagnes de restauration de la chapelle se succèdent. Celle qui commence en ce moment est porteuse d'avenir : elle vise à faire de la chapelle un auditorium privilégié, avec une acoustique exceptionnelle.

Un lustre acoustique

Et pour que tout le monde puisse écouter une musique dans un décor exceptionnel, le cabinet d'architectes King Kong a pensé à tout. "On accède à la chapelle depuis un souterrain via un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite ou par un escalier", explique Paul Marion, architecte qui a imaginé le futur auditorium. Les conditions artistiques ont elle aussi été pensées pour un confort maximal des musiciens : un lustre jouera le rôle d'une boule acoustique offrant aux artistes des conditions optimales.

Livraison début 2016

La Région, par la voix de son président Nicolas Mayer-Rossignol, se réjoui d'un projet qui doit faire de la chapelle "un fleuron de la culture normande." "A patrimoine exceptionnel, projet exceptionnel", s'est exclamé l'élu.

Les travaux devraient se poursuivre jusqu'à la fin 2015 ou au début de l'année 2016, pour que la chapelle soit prête pour la saison touristique 2016. La programmation, elle, n'est pas encore décidée. Elle le sera en coopération étroite avec l'opéra.